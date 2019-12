“In questo momento una frammentazione delle forze politiche che sostengono la maggioranza non fa bene neppure all’azione di governo. Le manifestazioni critiche devono alimentare il dibattito interno alla singola forza politica”, così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di fine anno risponde ai cronisti sulle possibili scissioni all’interno della stessa maggioranza. E sull’ipotesi di un “partito di Conte” sottolinea: “Io non ho velleità di avere un partito o un gruppo di riferimento, sarebbe una missione diversa rispetto al mandato assunto di fronte ai cittadini”. Il premier poi rivolge un appello ai parlamentari: “Rimanete nelle forze rispettive di governo, non alimentate questi passaggi che chiaramente non contribuiscono alla stabilizzazione del panorama politico“.

