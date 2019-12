“Avete visto che nel dibattito generale non c’è più l’immigrazione, è uscita dai radar. Vedete come la propaganda politica possa agire: stiamo ottenendo risultati senza clamori. Abbiamo migliorato la performance degli sbarchi e dei ricollocati”.Così il premier, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di fine anno, risponde alla domanda sulle possibili modificazioni ai decreti sicurezza, che, assicura “sono tra i 29 punti del programma”. “Questo – aggiunge – perché l’accordo di Malta ha raggiunto risultati, per la prima volta abbiamo richiesta congiunta dei ricollocamenti”. “I nostri porti, diciamolo francamente, al di là della retorica della propaganda non sono mai stati chiusi – conclude il premier, riferendosi alla gestione dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini – la differenza era di trovare soluzioni automatiche o meno, la differenza era tenerli in mare più giorni o meno giorni”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore