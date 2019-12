Un’auto che si schianta contro l’asfalto sollevato. Poi la piazza, che cede, e sulla quale si riversa la forza dell’acqua che trascina via altri veicoli. È quanto successo a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, quando un fiume interrato, a causa del maltempo e dei detriti portati dai corsi d’acqua più a monte, è esploso, distruggendo la piazza del paese campano. L’esondazione ha provocato danni per circa cinque milioni di euro. In più, circa 300 persone sono state evacuate al fine di mettere in sicurezza l’area.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore