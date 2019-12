Calci, pugni e bottigliate. Al brindisi della vigilia di Natale, in piazza a Giugliano in Campania, intorno alle 20, è scoppiata una rissa che ha coinvolto decine di persone. Attimi di paura per i numerosi presenti in piazza Matteotti che comprensibilmente, vedendo ciò che stava accadendo, sono scappati dall’area in cui imperversava la colluttazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della municipale, i vigili e la polizia. Non sono chiare le motivazioni che hanno provocato la lite. Ciò che è certo è che decine di giovani sono stati portati in ospedale con ferite alla testa.

