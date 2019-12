Furto in casa del giocatore del Torino, Cristian Ansaldi. È stato lo stesso calciatore a raccontare l’accaduto postando su Instagram un video della casa messa a soqquadro. “Mi hanno rubato molte cose di valore, come borse, valigie, orologi, anelli, braccialetti e altre cose che avevano un valore per noi”, sottolinea Ansaldi, ringraziando Dio per aver protetto la sua famiglia e per il fatto che non ci fosse nessuno in casa in quel momento. Sul furto sta indagando la polizia e, dalle prime informazioni, l’ammontare dei preziosi rubati si aggirerebbe intorno ai 200mila euro.

