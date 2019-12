L'attrice due volte premio Oscar da tre mesi manifesta quasi ogni venerdì per l'emergenza climatica davanti a Capitol Hill a Washington appoggiando il movimento giovanile Fridays For Future

Jane Fonda ha festeggiato il suo 82esimo compleanno in carcere. I poliziotti hanno messo le manette ai polsi dell’attrice per la quinta volta venerdì sera come spesso succede da tre mesi durante la manifestazione contro il cambiamento climatico: la Fonda infatti partecipa regolarmente alle proteste davanti a Capitol Hill a Washington appoggiando il movimento giovanile Fridays For Future lanciato l’attivista 16enne Greta Thunberg. L’ennesimo arresto è stato accompagnato però da un “Happy birthday to you” cantato dagli altri manifestanti proprio nel momento in cui la 82enne stava per essere ammanettata. L’attrice, due volte premio Oscar, anche questa volta sorrideva. Dopotutto ha festeggiato il compleanno come lei stessa aveva programmato.

L’ultima volta che l’attrice aveva trascorso una notte in prigione era novembre. Da allora non era più successo: gli organizzatori non volevano infatti che fosse arrestata di nuovo, proprio per via della possibilità che lei ricevesse una pena più lunga e non potesse poi più essere tra i leader delle proteste. Resta ora da capire quanto verrà trattenuta dopo l’arresto di venerdì.