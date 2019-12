La norma prevede l'entrata in vigore nel marzo del 2020 della vecchia riforma del centrosinistra. Che è stata modificata in alcune parti fondamentali: gli avvocati potranno estrarre copia delle registrazioni mentre non spetterà più alla polizia giudiziaria decidere quali ascolti trascrivere e quali no. Bonafede: "Punto di equilibrio tra l’esigenza delle indagini, la tutela della riservatezza e il diritto di difesa"

Sarà il pubblico ministero e non più la polizia giudiziaria a decidere quali sono le intercettazioni rilevanti da trascrivere e quali invece no. Mentre i difensori potranno chiedere copia delle registrazioni, e non più soltanto ascoltarle. Per i giornalisti che pubblicano intercettazioni, invece, scompare l’ipotesi di essere incriminati per violazione di segreto d’ufficio, ma la normativa rimane essenzialmente identica a quella attuale. Sono le novità contenute nel decreto legge sulle intercettazioni appena approvato dal Consiglio dei ministri.

In vigore dal 2020 – Dopo cinque ore e mezza di riunione, Palazzo Chigi ha dato via libera la nuova norma sugli ascolti, che è stata spacchettata dal Milleproroghe (approvato sempre oggi ma “salvo intese”) e inserita in un decreto legge ad hoc. All’interno è prevista l’entrata in vigore nel marzo del 2020 della vecchia riforma dell’ex guardasigilli Andrea Orlando, rinviata per tre volte dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede. L’ultima proroga scade il 31 dicembre: dopo aver ipotizzato un nuovo rinvio di sei mesi, si è optato per dimezzare i tempi dell’entrata in vigore. Il dl approvato oggi, infatti, modifica alcuni aspetti fondamentali della riforma che erano stati a suo tempo contestati anche dagli addetti ai lavori.

Bonafede: “Punto di equilibrio tra indagini e tutela a riservatezza” – Dopo una serie di audizioni con i principali procuratori italiani – Francesco Greco di Milano, Francesco Lo Voi di Palermo, Giovanni Melillo di Napoli, Giuseppe Creazzo di Firenze, l’aggiunto che regge la procura ad interim Michele Prestipino di Roma – Bonafede ha varato una serie di modifiche alla legge varata a suo tempo dal centrosinistra. “Oggi abbiamo approvato in consiglio dei ministri il decreto legge sulle intercettazioni, uno strumento irrinunciabile per le indagini. Adesso elaboriamo un sistema moderno e digitale: ci saranno maggiori garanzie per trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza delle indagini, la tutela della riservatezza e il diritto di difesa”, ha scritto su facebook il guardasigilli. “Tutto questo sistema – aggiunge – entrerà in vigore da marzo per dare il tempo agli uffici e addetti ai lavori di adeguarsi e di implementare sotto il profilo organizzativo una normativa così delicata. Adesso il provvedimento farà il suo iter parlamentare per la conversione ma c’erano atti che non potevamo ritardare, perché si mettevano a rischio tutte le indagini in corso nelle varie procura italiane”.

Cosa c’è nella riforma – Il decreto legge infatti prevede che per le intercettazioni legate a indagini in corso fino al 29 febbraio varranno le regole attualmente in vigore: le nuove si applicheranno a tutte le iscrizioni di notizia di reato dall’1 marzo in poi. Da quel momento quindi entrerà in vigore la riforma Orlando riveduta e corretta da Bonafede. Se l’ex guardasigilli del Pd affidava alla polizia giudiziaria il controllo sulle intercettazioni da considerare rilevanti e da trascrivere e quelle invece da considerare irrilevanti e citare solo nei brogliacci riepilogativi, adesso questa prerogativa torna nuovamente al pubblico ministero. Gli avvocati potranno poi estrarre copia degli atti rilevanti. Non verrà più istituito, invece, il nuovo reato che avrebbe colpito soprattutto i giornalisti e cioè la “diffusione di immagini o registrazioni acquisite ‘fraudolentemente’, con l’unico obiettivo di recare danno all’altrui reputazione”: una fattispecie che colpiva ovviamente chi pubblicava il contenuto di registrazioni considerate irrilevanti dal polizia giudiziaria. A questo punto per l’informazione le regole rimangono essenzialmente invariate. Sui trojan invece è stato raggiunto un compromesso: l’applicazione dei captatori informatici è stata slegata dalla normativa sulle intercettazioni ambientali ampliamendone di fatto la possibilità di uso. La riforma Orlando invece li considerava microspie ambientali da usare quindi solo in caso di reati puniti con più di cinque anni.

La mediazione politica – Il decreto legge sulle intercettazioni avrà l’effetto di “allungare la vita” all’esecutivo. La questione degli ascolti telefonici, infatti, ha spaccato il governo nelle scorse settimane, incrociando tutta la trattativa sulla riforma della prescrizione, che entrerà in vigore l’1 gennaio con lo stop dopo il primo grado. Il Pd e i renziani hanno ceduto su questo punto, e la riforma della prescrizione entrerà in vigore come previsto. Sulle intercettazioni dunque, Bonafede ha dovuto scegliere la linea morbida, ottenendo alcune modifiche ma non cancellando completamente la riforma Orlando ma la cambiano in modo sostanziale.

Le reazioni: Pd plaude, Fi si appella al Colle – Rimangono sospese, invece, le nuove norme sul processo penale sulle quali non c’è ancora accordo tra le forze di maggioranza. Oltre a Bonafede, anche il Pd è soddisfatto: ” Il Cdm ha deciso l’entrata in vigore della riforma Orlando sulle intercettazioni, con le modifiche tecniche che erano state concordate e che saranno applicate entro il 2 marzo. Si tratta di una riforma importante non solo per il Pd che l’ha sostenuta nella scorsa legislatura, ma per il Paese. Si rafforza questo strumento investigativo per colpire gravi reati, si garantisce il diritto all’informazione per quelle di rilevanza penale, si garantisce il rispetto della privacy per quelle non rilevanti. É, nell’insieme , una norma di civiltà. Ora subito al lavoro per le norme che garantiscano tempi certi per i processi”, scrive in una nota Walter Verini, il responsabile giustizia dem. “Siamo pronti all’esame in parlamento del decreto sulle intercettazioni, provvedimento fondamentale e urgente, come ha spiegato il ministro Bonafede, per non mettere a rischio il lavoro in corso delle procure. Leggeremo il testo ma è importante che sia stato trovato in sede di discussione del Consiglio dei ministri un punto di equilibrio tra l’esigenza delle indagini, la tutela della riservatezza e il diritto di difesa”, dice invece Francesca Businarolo, presidente della commissione Giustizia della Camera. Protesta Forza Italia con Enrico Costa che si appella al presidente della Repubblica “perché fermi il violento ed incostituzionale aggiramento del Parlamento realizzato con il decreto legge intercettazioni, cui -al di là del merito- difettano totalmente i requisiti di necessità ed urgenza. Se fosse un giorno la Consulta a dichiarare incostituzionale il decreto, verrebbero travolte tutte le intercettazioni nel frattempo effettuate, con pesantissimi effetti sui processi”.