In totale sono 416 gli indagati. Grazie al blitz del Ros dei carabinieri disarticolati i clan del Vibonese. Gratteri: "La più grande inchiesta dopo il maxi-processo". In carcere anche il sindaco di Pizzo e presidente dell'Anci Calabria, Gianluca Callipo. Ai domiciliari l'ex consigliere regionale dem Giamborino e l'ex comandante del reparto operativo dei carabinieri di Catanzaro Giorgio Naselli, poi comandante provinciale a Teramo fino a ottobre

Un’operazione mastodontica: 334 arresti per mafia sono stati eseguiti dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. In manette sono finiti avvocati, politici e professionisti oltre ad esponenti di primo piano della cosca Mancuso di Limbadi. Le misure cautelare disposte dal gip su richiesta del procuratore Nicola Gratteri sono state eseguite in Italia e all’estero.

Il blitz ha interessato diverse regioni. Oltre alla Calabria, infatti, più di 3mila carabinieri hanno operato in Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata.

Complessivamente sono 416 gli indagati. Nell’operazione “Rinascita-Scott” sono stati arrestati anche soggetti ritenuti esponenti della zona grigia come l’avvocato Giancarlo Pittelli , ex parlamentare di Forza Italia, già coinvolto (e assolto) anni fa nell’inchiesta “Why not”. Pittelli è finito in carcere con l’accusa di associazione mafiosa così come il sindaco di Pizzo e presidente dell’Anci Calabria, Gianluca Callipo. Divieto di dimora, invece, per l’ex parlamentare Nicola Adamo, marito della deputata del Partito democratico Enza Bruno Bossio. Adamo, ex vice presidente della Regione Calabria e fedelissimo del governatore Mario Oliverio, è accusato di concorso esterno con la ‘ndrangheta.

Ai domiciliari l’ex consigliere regionale del Pd Pietro Giamborino e il segretario del Psi calabrese Luigi Incarnato. Tra gli arrestati c’è anche l’ex comandante del reparto operativo dei carabinieri di Catanzaro Giorgio Naselli, fino a ottobre comandante provinciale a Teramo e poi trasferito al Centro Sportivo Carabinieri nel ruolo di vice comandante. Alcuni indagati sono stati localizzati e arrestati in Germania, Svizzera e Bulgaria in collaborazione con le locali forze di Polizia e in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria di Catanzaro. Le accuse sono associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio ed altri numerosi reati aggravati dalle modalità mafiose.

Secondo gli inquirenti l’inchiesta consentito di individuare e disarticolare gli assetti della ‘ndrangheta vibonese in tutto il territorio nazionale e all’estero facendo emergere cointeressenze con personaggi del mondo politico e dell’imprenditoria. Sono stati documentati summit di ‘ndrangheta finalizzati al conferimento di promozioni e di incarichi ad affiliati di rilievo. Acquisendo elementi di riscontro in merito alle formule rituali utilizzate dai sodali per l’assegnazione del grado di “tre quartino”.

I dettagli dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 nella sede della Procura della Repubblica di Catanzaro, guidata da Gratteri. Il magistrato ha spiegato che si tratta della “più grande operazione dopo il maxi processo di Palermo”. Il procuratore ha aggiunto: “Abbiamo disarticolato completamente le cosche della provincia di Vibo ma ha interessato tutte le regioni d’Italia, dalle Alpi alla Sicilia. Nell’ordinanza ci sono 250 pagine di capi di imputazione. È stato un grande lavoro di squadra fatto dai carabinieri del Ros centrale, di quello di Catanzaro, e del comando provinciale di Vibo Valentia”.