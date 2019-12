“Viva le Sardine Abbasso gli sgombri”. Dopo la manifestazione di ieri a piazza San Giovanni a Roma, i coordinatori delle sardine di tutta Italia si sono riuniti in un’assemblea “a porte chiuse” per discutere su come riprendere a gennaio. I coordinatori delle 113 piazze si sono riuniti nel palazzo occupato Spin Time Labs, dove l’elemosiniere del Papa riallacciò la luce staccata dall’Acea. L’ingresso avviene solo su invito e, come hanno comunicato alcuni organizzatori, l’incontro serve per avere un “primo contatto” tra chi in questo mese ha comunicato solo su Facebook.

