In piazza San Giovanni a Roma, per la manifestazione delle Sardine, hanno partecipato con migliaia di cittadini anche diverse personalità e intellettuali. Tra questi lo scrittore Erri De Luca: “Sono qui per imparare una lezione politica da questa gioventù capace di trasmettere una volontà di contare e di contarsi”, ha rivendicato. Non crede però in un’evoluzione del movimento in un partito: “Non credo che si chiuderanno in una forma partito. Lo hanno escluso loro tessi”, ha aggiunto De Luca, sperando in una prosecuzione di questo movimento.