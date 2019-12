Lo stipendio da 2,2 milioni di euro annui di Fabio Fazio “è regolare”. La Corte dei Conte del Lazio ha deciso di archiviare l’inchiesta aperta dopo l’esposto del deputato Pd Michele Anzaldi. Secondo i magistrati contabili non c’è danno erariale perché, si legge nelle motivazioni riportate da Il Messaggero, il costo delle puntate “è stato inferiore del 50% rispetto al costo medio dei programmi di intrattenimento Rai“. Inoltre, i ricavi e lo share sono stati in linea con le aspettative. Viene anche sottolineato, dato un parere dell’Avvocatura di Stato, che nella tv pubblica le “prestazioni artistiche” non sono limitate ai 240mila euro annui, tetto previsto invece per i dirigenti.

Esulta il conduttore ligure 55enne: “E dopo un linciaggio durato anni, questo è l’ovvio finale: #ctcf ha un costo puntata inferiore del ‘50% della media dei programmi di intrattenimento Rai'”, si legge su Twitter. Fazio lamenta anche che “nel frattempo #ctcf (Che tempo che fa, il suo programma, ndr) è su Raidue, il mio contratto è stato rivisto e il danno di immagine subito è ormai subito”. Da quest’autunno infatti la trasmissione condotta da Fazio va in onda sulla seconda rete nazionale, dopo la decisione di spostarlo da Rai1. Contestualmente il suo stipendio era stato ridotto (del 10%) in linea con la politica di razionalizzazione su costi e compensi portata avanti da Viale Mazzini.

Nel marzo 2018, l’Agenzia nazionale anticorruzione scriveva che nel contratto di Fazio si “ravvisano elementi di criticità” e “perplessità sulla giustezza dei costi/ricavi preventivati”. Proprio su questo doveva indagare la Corte dei Conti: la mancata applicazione della delibera del Cda per la riduzione del 10% dei compensi sopra i 240mila euro, l’assegnazione di un compenso a una società di Fazio, il pagamento dei diritti a una trasmissione che va in onda in Rai da parecchi anni, l’anomalia di un contratto quadriennale e non triennale. Nel giugno 2018 Il Fatto Quotidiano aveva rivelato i costi del programma Che tempo che fa, all’epoca su Rai1: oltre 18 milioni di euro all’anno.