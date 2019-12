“Sta facendo un fantastico lavoro, è diventato molto popolare in Italia e non sono sorpreso di questo”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, parlando con i giornalisti a fianco del premier Giuseppe Conte, prima del loro bilaterale, definendo il presidente del Consiglio “un buon amico“. Il video è stato diffuso dallo stesso premier attraverso i suoi canali social. “Abbiamo molti argomenti di cui discutere, incluso il commercio e il Mediterraneo”, ha poi aggiunto Trump. Conte ha risposto con un tweet nel quale ringrazia Trump per le sue parole: “Stiamo facendo un grande lavoro insieme, come alleati e amici”

