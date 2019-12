Nel giorno dell’apertura dei lavori della Cop 21, la conferenza delle parti dei 21 Paesi, più l’Unione Europea, che si affacciano sul Mar Mediterraneo, a Napoli, i volontari del Wwf hanno invaso la spiaggia del litorale est della città per raccogliere i rifiuti riciclabili. All’evento ha partecipato anche il ministro dell’ambiente Sergio Costa. “Ora sono previsti per la prima volta anche i giovani – ha detto il ministro parlando con l’associazione ambientalista – Significa poter raccogliere in modo concreto le loro proposte, non solo le proteste”. Il ministro ha poi improvvisato un concerto con i rifiuti raccolti, come i contenitori in plastica, insieme all’artista Maurizio Capone.

“Questo fondale è fatto da roccia vulcanica – spiega Vincenzo Saggiomo della stazione zoologica Anton Dohrn- La pesca illegale distrugge fisicamente questo posto. Non serve dare risorse, basta non offendere il mare e lui si rigenera da solo”.