“Non dobbiamo mettere il cappello sulle sardine”. È questo l’errore principale che il PD deve evitare secondo i deputati, senatori Dem e sindaci che si sono riuniti oggi a Milano al convegno di Base Riformista. “Le sardine hanno occupato uno spazio che noi abbiamo lasciato vuoto” commenta il sindaco di Milano Giuseppe Sala mentre per il senatore Dem Mauro Laus: “Dobbiamo riconoscere il nostro errore: se una piazza si riempie è perché c’è stato un distacco tra il nostro partito e il territorio”. Una visione non condivisa dalla sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Simona Malpezzi: “Siamo sempre stati nelle piazze e nei mercati”. Una presenza che però non sembra essersi tramutata in voti alle urne: “È un problema storico questo per la sinistra” chiude Malpezzi. “Negli scorsi anni siamo stati al governo in un momento difficile per il paese. A questa assunzione di responsabilità non è corrisposto un consenso”. Tra i rappresentanti del PD c’è la speranza concreta che questo movimento si traduca in voti nelle prossime scadenze elettorali: “Quella è una piazza contro Salvini, magari non è per il PD, ma la vedo difficile che vadano a votare per la Bergonzoni in Emilia Romagna”.

