L'ex premier torna ad attaccare la procura di Firenze, che indaga sulla sua ex cassaforte: "Chi decide oggi che cosa è un partito? La politica o la magistratura? Su questo punto si gioca una sfida decisiva per la democrazia italiana. Chiameremo in causa tutti i livelli istituzionali per sapere se i partiti sono quelli previsti dall’articolo 49 della Costituzione o quelli decisi da due magistrati fiorentini". Il renziano Faraone chiede alla presidente del Senato "di calendarizzare urgentemente un dibattito in Senato viste le recenti vicende giudiziarie sulle regole del finanziamento alla politica"

“Chi decide oggi che cosa è un partito? La politica o la magistratura? Su questo punto si gioca una sfida decisiva per la democrazia italiana. Chiameremo in causa tutti i livelli istituzionali per sapere se i partiti sono quelli previsti dall’articolo 49 della Costituzione o quelli decisi da due magistrati fiorentini”. Un altro post su facebook in poche ore per attaccare la magistratura. Matteo Renzi torna a commentare l’inchiesta della procura di Firenze sulla fondazione Open, la cassaforte della sua scalata al potere. I pm indagano, a vario titolo, per appropriazione indebita aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio, false comunicazioni sociali, traffico d’influenze. Nel registro degli indagati sono finiti Alberto Bianchi, ex presidente della fondazione, e Marco Carrai, amico personale dello stesso Renzi. Carrai, come Luca Lotti e Maria Elena Boschi, sedevano nel consiglio di amministrazione dell’ente privato chiuso dopo che l’ex premier ha perso la leadership del partito.

Dopo che ieri Renzi aveva definito l’operazione della Guardia di Finanza come “di forte impatto mediatico” oggi torna ad attaccare la procura di Firenze. E riferendosi alla contestazione contenuta nel decreto di perquisizione (“La fondazione Open ha agito da articolazione di partito politici”) scrive sui social: “Due giudici fiorentini decidono che Open non è una fondazione ma un partito. E quindi cambiano le regole in modo retroattivo”. Poi attacca la scelta di aver perquisito tutti finanziatori della fondazione: “Perquisire a casa e in azienda, all’alba, persone non indagate che hanno dato lecitamente contributi alla fondazione Open è un atto senza precedenti nella storia del finanziamento alla politica. I finanziamenti alla fondazione sono tutti regolarmente tracciati: trasparenza totale! Due giudici fiorentini decidono che Open non è b una fondazione ma un partito. E quindi cambiano le regole in modo retroattivo. Aprendo indagini per finanziamento illecito ai partiti! Ma come? Se era una fondazione, come può essere finanziamento illecito a un partito?”. Leggi Anche Fondazione Open, da Romeo al gruppo Gavio e la lobby del tabacco: ecco i finanziatori dell’ex cassaforte di Renzi perquisiti dalla Finanza

“E allora – continua Renzi – chi decide oggi che cosa è un partito? La politica o la magistratura? Su questo punto si gioca una sfida decisiva per la democrazia italiana. Chiameremo in causa tutti i livelli istituzionali per sapere se i partiti sono quelli previsti dall’articolo 49 della Costituzione o quelli decisi da due magistrati fiorentini”. Poi l’ex premier provoca: “Raccomando a tutte le aziende di NON finanziare Italia Viva se non vogliono rischiare: possiamo raccogliere solo microdonazioni di cittadini che non accettano questa gara al massacro contro di noi”.

Intanto il capogruppo dei renziani al Senato, Davide Faraone, ha scritto alla presidente di Palazzo Madama Casellati per chiederle “di calendarizzare urgentemente un dibattito in Senato viste le recenti vicende giudiziarie sulle regole del finanziamento alla politica e su chi stabilisce cos’è un partito e cosa no”. E Matteo Renzi è pronto a intervenire in Aula dopo lo scontro apertosi con i magistrati fiorentini sull’inchiesta Open. Il punto, è la convinzione dei renziani, è che si è aperto “uno scontro non tra politici e magistrati ma tra la politica e la magistratura” perchè i giudici titolari dell’inchiesta Open hanno aperto “un’indagine per finanziamento illecito ai partiti” anche se Open è una fondazione. “A questo punto tutti i partiti politici devono dire nella sede delle istituzioni che cosa ne pensano”, alzano il tiro i renziani.