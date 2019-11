Un imprenditore nominato dal governo Renzi in Cassa depositi e prestiti e tra i finanziatori della fondazione Open, secondo quanto rivelato da l’Espresso, ha prestato 700mila euro al senatore Matteo Renzi tramite la madre per comprare la sua villa sulle colline toscane. L’acquisto per un totale di 1,5 milioni di euro risale a luglio 2018, la nomina nella società pubblica al 2015. Poco dopo la pubblicazione dell’articolo, l’ex premier ha fatto una conferenza stampa da Parma durante la quale ha attaccato i pm dicendo che stanno “attaccando la democrazia” e ha annunciato che denuncerà l’Espresso.

Della villa in questione si era già parlato al momento dell’acquisto a luglio 2018: Renzi venne criticato perché poco prima aveva detto di avere solo 15mila euro sul conto. E in quel caso si difese dicendo che aveva semplicemente iniziato un mutuo. E che, concluso l’acquisto, avrebbe rivelato tutte le informazioni. Di quel passaggio però non si era saputo più niente. Oggi l’Espresso scrive che i coniugi hanno acquistato la villa con i soldi arrivati dalla famiglia Maestrelli. Come emerge dalle indagini della procura di Firenze sulla fondazione Open, i due coniugi il 12 giugno 2018 fanno un bonifico con la causale “prestito” dal conto corrente di Anna Piccioni, anziana madre dei fratelli Maestrelli per un totale di 700mila euro. Il 13 giugno i coniugi chiedono 4 assegni per 400mila euro ciascuno che sarebbero serviti per pagare la caparra. Proprio Riccardo Maestrelli era stato nominato dal governo Renzi il 5 maggio 2015 nel cda di Cassa depositi e prestiti. Interpellato da l’Espresso, il leader di Italia viva si è limitato a commentare: “Vi risulta il prestito e non vi risulta la restituzione? Sicuro sicuro? Non confermo e non smentisco nulla. Andremo in causa”.

Secondo l’inchiesta de l’Espresso, il soldi vengono versati sul conto corrente in Cassa di Risparmio di Firenze dalla Pida spa, holding fiorentina fondata dal marito e ora gestita dai tre figli e dalla stessa Anna Picchioni. La causa del bonifico è: “Pagamento in conto acquisto 25 partecipazione Mega srl”. Il 12 giugno 2018 i tre Maestrelli fanno un bonifico secco di 700mila euro.