Fino al 4 dicembre tutti gli iscritti "certificati" alla piattaforma Rousseau potranno avanzare la propria candidatura. Poi il capo politico - in serata a Bologna con eletti e attivisti emiliano-romagnoli - valuterà la compatibilità. Quindi il voto su Rousseau in vista del voto nelle due regioni

Il via libera degli iscritti alla partecipazione al voto e ora il primo passo per la composizione delle liste. Sono aperte le candidature per le ‘Regionarie’ del Movimento Cinque Stelle in vista del voto in Emilia-Romagna e in Calabria. Fino al 4 dicembre tutti gli iscritti “certificati” alla piattaforma Rousseau potranno avanzare la propria candidatura per essere nelle liste pentastellate e aspirare a un posto da consigliere regionale.

Come previsto dallo Statuto, Luigi Di Maio, di concerto con Beppe Grillo, “ha la facoltà di valutare la compatibilità della candidatura con i valori e le politiche del M5s, esprimendo l’eventuale parere vincolante negativo”, avvisa il Blog delle Stelle ricordando che il giudizio può essere espresso fino al momento del deposito delle liste elettorali. Una volta che la lista dei candidati “effettivamente in regola con i requisiti” sarà definitiva, verrà resa pubblica e a quel punto si aprirà la votazione su Rousseau.

La partecipazione alle Regionali in Emilia-Romagna e Calabria è stata voluta dagli iscritti dopo che l’orientamento dei vertici era di concentrarsi sulla riorganizzazione del Movimento in vista degli Stati Generali, annunciati per marzo 2020. In serata il capo politico Di Maio parteciperà alla riunione di parlamentari, consiglieri e attivisti dell’Emilia Romagna. L’appuntamento è in programma alle 20.30 all’hotel Savoia Regency di Bologna e si terrà a porte chiuse.