Nicola Savino ha fatto impazzire i social con un video pubblicato sulle storie di Instagram di Alessia Marcuzzi in cui fa una panoramica dettagliata delle gambe e dei piedi della conduttrice, prendendo in giro i feticisti che sui social chiedono spesso ai vip foto dei loro piedi. Non solo, aggiunge gli hashtag del caso come #fetish, #higheels e #stocking. “Direi che @NicoSavi ha azzeccato gli hashtag giusti, sarà mica che mi segue con un profilo fake? In tutto ciò, monumento a @lapinella”, ha commentato entusiasta un utente su Twitter. E quando qualcuno gli fa notare che “oddio…a voler fare i pignoli doveva scrivere #pantyhose e non #stockings MERAVIGLIOSA comunque…l’accostamento sandali+nylon è FANTASTICO” lui subito accoglie il suggerimento e si corregge: “In effetti era pantyhose, chiedo venia. Poi forse c’era un sandals? Un nylon? Di sicuro c’era milf e blonde, queste son certezze dai“.

