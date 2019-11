Hether Parisi non ha detto nulla a riguardo e così anche Barbara D'Urso, ma non è da escludere che la conduttrice torni sulla questione in una delle prossime puntate del suo "Live"

Heather Parisi è stata ospite dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, dove ha raccontato il dramma che ha vissuto in passato, quando per sette anni è stata vittima di un compagno violento. Con lei in studio c’erano il marito e i figli gemelli ma proprio mentre andava in onda il suo racconto, è arrivata la stoccata di Jacqueline Luna Di Giacomo, la secondogenita dell’ex ballerina, che nelle sue Instagram stories ha scritto: “Perché non chiedete a Heather Parisi dove sono le altre due figlie?” taggando anche Barbara D’Urso. Poi ha pubblicato anche altri video ma tempo qualche ora ed era sparito tutto: “Ho rimosso i video per non fare lo stesso errore fatto l’anno scorso” ha spiegato la ragazza nel tentativo di placare i commenti a riguardo.

Hether Parisi non ha detto nulla a riguardo e così anche Barbara D’Urso, ma non è da escludere che la conduttrice torni sulla questione in una delle prossime puntate del suo “Live”. Jacqueline Luna Di Giacomo ha 19 anni ed è la secondogenita dell’ex ballerina, nata dalla relazione della madre con l’ortopedico Giovanni di Giacomo. Oltre a lei, Heather ha altri 3 figli: la primogenita Rebecca, avuta 25 anni fa dell’imprenditore Giorgio Manenti e i gemelli Dylan Maria Parisi e Elizabeth Jaden Parisi, avuti dall’attuale compagno Umberto Maria Anzolin. Heather vive a Hong Kong con quest’ultimo e i due bimbi, mentre le sue prime due figlie vivono insieme a Los Angeles, senza di lei.