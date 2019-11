Come riportano i media locali l'uomo si trovava in Tanzania con la famiglia ed è stato morso da un animale affetto da rabbia

Un’escursione a Zanzibar, durante una vacanza, è costata la vita a un uomo di 45 anni di Andria. Sandro Prodon si trovava infatti nell’arcipelago della Tanzania quando è stato morso da un cane affetto da rabbia. Come riportano i media locali, l’uomo è stato ricoverato per mesi prima all’ospedale di Bisceglie “Vittorio Emanuele II” e poi al Policlinico di Bari ma la forma di rabbia contratta di è rivelata impossibile da combattere. L’uomo era a Zanzibar con la famiglia: molti i messaggi arrivati su Facebook in ricordo del commerciante pugliese.