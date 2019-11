Un passante ha visto un corpo al lato della strada, immobile, e ha subito pensato che si trattasse di un incidente mortale. Una chiamata immediata ai soccorsi che sono arrivati insieme alle forze dell’ordine ma il ciclista stava semplicemente dormendo. Nessuna tragedia, per fortuna. La storia la racconta Il Messaggero: siamo sull’Appia, lato Monte San Biagio. L’uomo in bicicletta, spossato dalla lunga pedalata e da una bevuta eccessiva, si era messo a dormire con tanto di coperta vicino al margine della strada. Tutto lasciava pensare a una tragedia anche perché in quel tratto di strada non sono pochi gli incidenti. L’uomo di nazionalità indiana è stato comunque trasferito all’ospedale di Fondi. Il personale sanitario ha deciso di trattenere il giovane anche perché non aveva un posto in cui ripararsi dalla pioggia e la sua storia ha commosso i soccorritori che hanno deciso di aiutarlo.

