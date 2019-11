“La camicia è sua, Besitos Amigos” e un’emoticon sorridente. Così scrive Vanessa Incontrada a commento dell’ultima foto che ha pubblicato su Instagram, in cui si mostra appena sveglia, in ginocchio sul letto, mentre è nuda e indossa solo la camicia (sbottonata) del suo compagno. Uno scatto molto sensuale, che ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan: “Sei stupenda”, “sei stratosferica, sei bellissima, sei affascinante, tu sei…”, “sei una stella di prima grandezza assoluta”, le hanno scritto numerosi nei commenti. Ma tra i tanti post, non passa inosservato quello di Massimo Boldi, che ha voluto fare anche lui i suoi complimenti alla 41enne attrice italo-spagnola. “Femmina sublime, compleanno”, le scrive “Cipollino”. Poi, accortosi del refuso dovuto probabilmente al correttore automatico del telefono, si corregge subito: “Complimenti, non compleanno”. E fa il pieno di like.

