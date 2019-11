La showgirl, visibilmente commossa, ha deciso di raccontare per la prima volta le violenze subite per mano del suo ex compagno in diretta a "Live - Non è la D'Urso"

“Voglio esprimere solidarietà alle donne vittime di violenza perché anche io ho subito violenza ma sono riuscita a salvarmi. È molto difficile raccontarlo perché ti vergogni, ti senti sola e ti subentra una rabbia interna che solo le donne che ci ascoltano da casa e hanno subito la stessa cosa possono capire. Non parlerò di luoghi, di date e soprattutto di lui ma cercherò di aggiungere dei dettagli”. Ha esordito così Heather Parisi, visibilmente commossa, in diretta a “Live – Non è la D’Urso” dove ha deciso di raccontare per la prima volta le violenze subite per mano del suo ex compagno. “Mi sono sentita un pugile con le mani legate – ha proseguito la showgirl – perché sono stata picchiata per 7 lunghi anni con sberle, con calci e con pugni ma dalle violenza fisica una persona guarisce. Sono le minacce, il modo di parlarti e di buttarti giù a farti diventare complessata, ti portano a non amarti più e questo è ancora più pericoloso per una donna”.

“Lui mi minacciava, mi diceva sei straniera, crederanno a me, mi chiamava ‘gallina americana’ e io pensavo ‘gallina dalle uova d’orò semmai – ha continuato a raccontare Heather -. Adesso mi sento forte, protetta e ho voglia di trasmettere alle donne a casa questa mia forza. Io da un giorno all’altro ho preso la borsa con le mie cose per la danza che avevo in sala prove e non sono più tornata a casa, sono andata a vivere da un’amica. Non mi interessavano più i soldi, non mi interessava più la televisione, mi sono detta ‘non mi faranno più lavorare? Dubito’ ma me ne sono andata lo stesso. Non dovete avere paura perché essere violentate psichicamente e mentalmente è una vergogna, dovete uscire e reagire!”.

Un racconto drammatico, che ha emozionato molto il pubblico colto di sorpresa dalle sue parole forti. “Voglio dare alle donne (vittime di violenza ndr) il coraggio di alzarsi e andarsene via da casa – ha continuato Heather spiegando i motivi che l’hanno spinta a rivelare ora questi fatti – perché bisogna essere forti, questo non deve più essere un argomento tabù o scomodo. Qualche anno fa timidamente ho tentato di raccontalo a qualcuno che era vicino a me, tre persone lo sapevano ma davanti a terzi giravano la faccia dall’altra parte perché è più comodo far finta di niente e non andare ad indagare”, ha concluso la showgirl tra gli applausi dello studio.