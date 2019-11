La città lagunare è flagellata dal maltempo: una nuova marea eccezionale è prevista per oggi 17 novembre alle 12:30. E il regista di 1994 si trova in città per fare delle riprese

Non accenna a placarsi la polemica tra chi accusa Stefano Accorsi di fare “sciacallaggio” su Venezia e lo stesso attore e regista. Accorsi si trova nella città lagunare per le riprese del suo film e già il sindaco Brugnaro aveva interdetto l’ingresso di tutti, compresa la sua troupe, il giorno 15, in Piazza San Marco. “Ma vergognati!” – ha scritto un utente – State girando un film proprio in questo momento in quel di Venezia! E state disturbando chi cerca di fare il suo lavoro e di svuotare i propri negozi dall’acqua! L’acqua è di nuovo 1.55! Fuori dalle palle”. E ancora: “Ma vergognati stai girando un film in piazza con l’acqua alta con la città in ginocchio! Schifo totale”, “Vergognati tu e tutti quelli del tuo film, Venezia è in ginocchio, il 90%delle attività e delle case è distrutto e stamattina con la.marea a 155 hai fatto chiudere San Marco per girare il tuo film. VERGOGNATEVI!! SCIACALLI!!!!”. E l’attore ha risposto ai commenti: “Stiamo girando a Venezia dal 4 novembre e continueremo fino al 12 dicembre. Non stiamo facendo nessuno sciacallaggio, semplicemente non potevamo immaginare una situazione simile. Come ho già scritto essere qui in questi giorni è stato impressionante e angosciante. Stiamo semplicemente portando a termine un lavoro che era già previsto, cerchiamo di fare come tutti qui: andare avanti. Cosa dovremmo fare? Smettere di girare? E i negozianti cosa dovrebbero fare? Non aprire più i loro negozi? Ognuno qui sta lottando per fare il proprio lavoro”.