Ospite della puntata di Verissimo di sabato 16 novembre, Gerry Scotti è tornato a parlare della sua ospitata nel programma Adrian, nel quale si è trovato seduto al tavolo con Carlo Conti, Massimo Giletti, Paolo Bonolis, Piero Chiambretti. Scotti ripete quanto detto in quella occasione per rispondere al padrone di casa, Adriano Celentano che lo aveva “rimproverato” per l’uso di regalare soldi in trasmissione: “C’è differenza tra servizio pubblico e tv commerciale. Noi non togliamo nulla al vostro canone o abbonamento. Sono soldi degli sponsor. E non abbiamo l’anello al naso, facciamo in modo che se lo meritino. Quest’anno a Caduta Libera ho avuto due, tre concorrenti bravissimi”. E ancora, rivolgendosi a Silvia Toffanin: “Fammi fare la chiosa che feci ad Adriano: io, Carlo Conti, Paolo Bonolis non regaliamo soldi, ma sogni. E a volte i sogni sono piccoli, ma al tempo stesso inarrivabili: finire di pagare il mutuo, pagare le spese dentistiche, ristrutturare casa. Ecco, noi nel nostro piccolo abbiamo aiutato tante persone”.