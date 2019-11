Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza diventa Silvio Berlusconi, che tra un micropisolino e l’altro, elenca la sua fittissima agenda ricca di processi: “Il martedì c’ho “Mafia”, mercoledì c’ho “Stragi” mattina e sera, giovedì c’ho “Stragi” di nuovo perché mercoledì mi ero avvalso di quella cosa che non mi ricordo niente e venerdì il dentista perché dalla dentiera mi sta spuntando il dente del giudizio. E sabato sono a “Giudizio”. Invece domenica, lunedì e tutto dicembre riposo”

