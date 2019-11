“Buonasera a tutti gli italiani, ho il dovere di annunciare ufficialmente il ritorno della Famiglia Reale. È tempo di tornare a respirare la tranquillità, la fiducia e l’eleganza di cui abbiamo fiducia oggi più che mai”. Questo il videomessaggio pubblicato su Twitter nel quale il principe Emanuele Filiberto di Savoia annunciava il ritorno dei reali. Dopo un’intera giornata, quella del 15 novembre, in cui in molti si sono domandati cosa si nascondesse dietro questo “messaggio alla nazione”, è arrivata la conferma: nessun programma su un canale Mediaset (come diceva lo stesso Emanuele Filberto) e nessuna linea di abbigliamento, come qualcuno aveva ipotizzato. Si trattava della pubblicità della piattaforma Netflix per il ritorno della serie The Crown. In molti hanno criticato l’iniziativa e oggi lo stesso Emanuele Filiberto, ospite della cerimonia per il 150esimo anniversario della nascita di Vittorio Emanuele III a Vicoforte (Cuneo), è tornato sull’argomento: “Trovo allarmante che un video fatto per giocare abbia avuto tutto questo seguito. Se ne è parlato tantissimo, e vedere cosa ha suscitato, nel bene e nel male, dimostra che in Italia c’è un grande disagio politico e sociale – ha detto – Questo mi rattrista molto perché gli italiani e l’Italia, meritano, a mio avviso, più di quanto ha attualmente”.

Sta arrivando il momento. È per me un dovere, ma anche un grande onore, annunciarvi l’imminente ritorno della Famiglia Reale. #emanuelefiliberto #irealistannotornando #adv pic.twitter.com/O0J3U6IqsN — Emanuele Filiberto (@efsavoia) November 14, 2019