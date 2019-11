"All’inizio la separazione è stata civile, quasi armoniosa, per il bene delle nostre figlie - ha Angelica Riboni al settimanale Oggi - Ma poi non abbiamo trovato un accordo sulla separazione. La sua proposta era questa: 1500 euro per le figlie e niente per me 'perché hai sempre fatto la mantenuta e hai il tuo trullo da cui trarre sostentamento'"

“Io ed Ettore ci siamo lasciati nel 2016, su mia decisione: ha fatto cose che non ho potuto davvero perdonare”. A parlare così è la ex moglie dell’attore che ha raccontato al settimanale Oggi quanto accaduto dopo la richiesta di separazione: “Fa guerra sui soldi e sta poco con le nostre figlie… All’inizio la separazione è stata civile, quasi armoniosa, per il bene delle nostre figlie – ha continuato Angelica Riboni – Ma poi non abbiamo trovato un accordo sulla separazione. La sua proposta era questa: 1500 euro per le figlie e niente per me ‘perché hai sempre fatto la mantenuta e hai il tuo trullo da cui trarre sostentamento’“. Angelica ha raccontato di essersi decisa a parlare perché è davvero arrivata a un momento critico: “Non ho una vita, non ho un soldo, sono ostaggio di mio marito e di cavilli burocratici”. Quello che spera è di trovare al più presto una soluzione ma “Ettore sta cercando di spostare il processo a Bari. Ora è pure ricorso in Cassazione, per riuscirci. Non so perché lo faccia, mi viene da pensare male, forse si sente più sicuro giù, dove ha molte conoscenze. Oppure vuole solo perdere tempo”, ha spiegato.