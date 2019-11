Il premier in Laguna ha incontrato il sindaco Luigi Brugnaro e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli per capire come procedere dopo l'emergenza. Nel pomeriggio consiglio dei ministri, saranno stanziati fondi per garantire fino a 5mila euro ai privati e 20mila euro agli esercenti che hanno avuto danni. Continua l'allarme in altre aree del Paese, non solo al nord: frane anche a Pozzuoli (Napoli), dove il sindaco ha fatto spostare 22 nuclei familiari a scopo precauzionale

Sarà Elisabetta Spitz, ex direttore dell’Agenzia del Demanio, il supercommissario di governo con l’incarico di supervisionare i lavori per portare a termine il Mose. L’annuncio è arrivato giovedì mattina dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, dopo che il premier Giuseppe Conte – che nel suo secondo giorno a Venezia ha partecipato a un vertice in prefettura sulle misure per far fronte all’emergenza – aveva anticipato che la nomina era in arrivo. Già nel pomeriggio di giovedì il consiglio dei ministri dichiarerà lo stato d’emergenza per la città e stanzierà i primi fondi per i privati e gli esercizi commerciali che hanno subito danni. Mentre il 26 novembre sarà convocato il Comitato interministeriale. Intanto, dopo una nottata tranquilla, si temono altre piene. E’ atteso un altro picco significativo, 125 centimetri sul medio mare, con la possibilità che le zone più basse, come San Marco, siano nuovamente allagate. E il maltempo sta causando disagi anche in altre regioni d’Italia: acqua alta e mareggiate in Friuli Venezia Giulia, nevicate in Alto Adige, frane a Pozzuoli.

VENEZIA – “Con il Cdm di oggi adotteremo il decreto che dichiara lo stato di emergenza per Venezia: c’è stato chiesto dal presidente della Regione”, ha annunciato il premier al termine della riunione con il ministro De Micheli, il governatore Luca Zaia, il sindaco Luigi Brugnaro e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. “Questo ci consentirà di varare le prime dotazioni finanziarie per quanto riguarda le spese di primo soccorso volte a ripristinare le funzionalità dei servizi”. Il 26 novembre poi verrà convocato il Comitatone interministeriale per la salvaguardia della città: “Discuteremo la governance per i problemi strutturali di Venezia, grandi navi, Mose, e un maggiore coordinamento tra le autorità competenti”. Per quanto riguarda le risorse, ha detto, “ci sono due fasi. La prima fase ci consentirà di indennizzare privati ed esercenti commerciali. Sino a 5mila euro per i privati e per gli esercenti fino ai 20mila euro. Questi soldi potranno arrivare subito. Poi chi ha danni più consistenti, ovviamente, li quantificheremo con calma e dietro l’istruttoria tecnica potranno esser liquidati anche danni maggiori”. Alla domanda se l’impegno per finire il Mose basterà, Conte ha risposto: “Speriamo, confidiamo di sì”.

Conte ha voluto incontrare, insieme al sindaco Brugnaro, uno dei commercianti-simbolo vittima dell’acqua alta: si chiama Walter Mutti, la sua edicola storica si trovava alle Zattere ed è stata spazzata via dalla forza dell’acqua e del vento. “Ho ascoltato le sue parole di dolore, uguali a tante altre che mi giungono dai cittadini veneziani. Il Governo è solidale e presente, nessuno resterà da solo”, ha scritto Conte su Twitter.

FRIULI VENEZIA GIULIA – La Protezione civile ha diramato l’allerta arancione per rischio idraulico costiero da Muggia (Trieste), Trieste, Grado (Gorizia) e fino a Lignano Sabbiadoro (Udine) per l’acqua alta registrata nella notte che ha provocato ingenti danni ad abitazioni e centri commerciali in alcune località. Allerta arancio anche in pianura. Martedì sera la marea ha fatto registrare il valore di 179 centimetri a Grado e di 176 a Trieste dove l’acqua alta ha invaso le rive cittadine ed è iniziata a calare solo dopo la mezzanotte. Ad alta quota, pericolo valanghe ‘marcato’ (grado 3 su 5) sul territorio montano del Friuli, in aumento per la giornata di venerdì (grado 4 su 5) previste nuove e abbondanti nevicate oltre i 1500 metri.

ALTO ADIGE – Resta tesa la situazione dopo le eccezionali nevicate. Di notte è tornata la luce a Brunico, ma poi è nuovamente mancata. L’alimentazione, infatti, è molto instabile. I vigili del fuoco hanno perciò rivolto un appello agli abitanti a farne un uso molto attento per evitare nuove cadute di tensione. La linea ferroviaria della Val Pusteria è stata aperta tra Fortezza e Brunico, in giornata dovrebbe seguire il tratto Brunico-San Candido, mentre quello austriaco resterà probabilmente chiuso fino a domani. La statale attualmente è percorribile, anche se resta alto il rischio caduta alberi. Momenti d’apprensione ieri per alcuni alunni di una scuola media di Brunico che sono stati portati per controlli all’ospedale per il malfunzionamento di un generatore d’emergenza che aveva riempito la palestra di fumo. 150 persone, soprattutto studenti, che erano rimasti bloccate a Brunico a causa della chiusura della strada della Val Badia, in serata hanno potuto rientrare nelle loro case.

NAPOLI – Situazione difficile anche a Pozzuoli, vicino al capoluogo campano, dove a scopo precauzionale 22 nuclei familiari sono stati sgomberati nella tarda serata di mercoledì. L’allontanamento delle famiglie dalla propria residenza si è reso necessario per il distacco di un grosso quantitativo di terreno dalla parete a strapiombo posta a circa tre metri dal fabbricato. Decisivo il sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco. Sul posto è intervenuto anche personale dell’ufficio tecnico comunale. L’amministrazione si è attivata per cercare una sistemazione provvisoria ai residenti dell’intero immobile. Si potranno effettuare, così, le necessarie operazioni di rimozione del terreno, di verifica delle strutture, delle fondazioni e di messa in sicurezza del costone franato, onde eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità.