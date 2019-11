“Sul caso Ilva sono stata insultata da alcuni illuminati giornalisti. Mi hanno dato della commessa frustrata, sbatti-tappeti, povera dipendente di un’aziendina, rancorosa e vendicativa. Portate rispetto, perché offendete tutti quei lavoratori che hanno mantenuto i vostri giornalini o giornaloni”. A dirlo, in un video su Facebook, l’ex ministra per il Sud del M5s, Barbara Lezzi. Che ha spiegato: “Io, in Cdm, mi ero opposta al ripristino dello scudo penale. Ed ero consapevole delle conseguenze”.

