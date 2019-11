“Se Giorgia Meloni è cristiana, io non ho mai fatto sesso anale”. La provocazione arriva da un tweet di Valentina Nappi e viene rivolta direttamente alla leader di Fratelli d’Italia. La pornostar non è nuova a critiche sarcastiche sull’attualità politica e stavolta il riferimento è a un discorso di Giorgia Meloni diventato virale, con tanto di parodie e meme: “Sono Giorgia, sono cristiana, sono una madre”. Un tweet provocatorio con il quale la Nappi fa forse riferimento al fatto che la leader di Fratelli d’Italia abbia avuto una figlia senza essere sposata. Per ora nessuna risposta, chissà se la Meloni deciderà di rispondere.

Se @GiorgiaMeloni è cristiana, io non ho mai fatto sesso anale. — Valentina Nappi (@ValeNappi) November 5, 2019