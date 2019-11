Conversione ambientalista della regina Elisabetta II che, a 93 anni, ha deciso di mettere in naftalina tutti i capi ottenuti dallo scuoiamento di animali: basta pellicce, d’ora in poi solo modelli sintetici ed ecologici. La notizia, ben accolta dalle organizzazioni di beneficenza e dagli attivisti per i diritti degli animali, è oggi sulle prime pagine di molti giornali britannici. È frutto di una delle rivelazioni ricavate dal nuovo libro in uscita di Angela Kelly, già assistente di Sua Maestà per l’abbigliamento e tuttora sua confidente informale. Da Buckingham Palace precisano che la regina continuerà, tuttavia, a indossare le pellicce già presenti nel suo guardaroba – che quindi non saranno sostituite – ma non ne introdurrà di nuove.

