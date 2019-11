L'ex leader dei Bluvertigo non le ha mandate a dire neanche a Fedez, il rapper marito di Chiara Ferragni con lui al banco dei giudici in quell'edizione: "Non mi sembra che sia famoso per il suo titolo di studio"

“Potevi scegliere se fare o meno X Factor. Non sempre: l’ultima volta sono stato costretto. Avevano detto che se avessi accettato di tornare in giuria mi avrebbero pagato 1 milione di euro. Peccato che non me l’ hanno dato, sostenendo che una volta ero arrivato in ritardo, un’ altra avevo detto o fatto qualcosa: praticamente non mi hanno pagato perché mi sono comportato da Morgan“. A lanciare questa accusa nei confronti del talent show di Sky è Marco Castoldi in arte Morgan che in un’intervista a Libero ha rivelato questo retroscena legato alla sua ultima partecipazione a X Factor come giurato tenendo a precisare: “Siamo in causa, comunque”.

L’ex leader dei Bluvertigo non le ha mandate a dire neanche a Fedez, il rapper marito di Chiara Ferragni con lui al banco dei giudici in quell’edizione: “Fedez non aveva solo gli auricolari: dentro a una finta Smemoranda, nascondeva un tablet dove riceveva le istruzioni degli autori su cosa dire. D’altronde non mi sembra che sia famoso per il suo titolo di studio”, ha detto riferendosi all’affermazione fatta da Mika in diretta proprio a X Factor sul fatto che i giudici del talent siano guidati dagli autori durante la puntata tramite degli auricolari.