“Cambi frequenza e se la infili dove le piace. E io so dove le piace”, aveva detto infatti Costanzo a un ascoltatore di Isoradio che aveva mandato in diretta messaggi whatsapp critici nei confronti della sua trasmissione. E subito era scoppiata la polemica

“Maurizio Costanzo mi ha garantito che martedì prossimo, durante la trasmissione, produrrà pubbliche scuse rivolte alle ascoltatrici e ascoltatori, nonché ai tecnici Rai ai quali consegnerà massima fiducia e stima per il grande lavoro che stanno svolgendo”. Ad annunciarlo in un post su Facebook è il consigliere Rai Riccardò Laganà che ha fatto sapere che il giornalista si scuserà pubblicamente per aver “risposto in maniera maleducata e non consona ad un ascoltatore critico che lo incalzava con alcuni messaggi via whatsapp nei quali manifestava la volontà di cambiare frequenza”. “Cambi frequenza e se la infili dove le piace. E io so dove le piace”, gli aveva detto infatti Costanzo, scatenando polemiche.

“È molto grave quello che è accaduto durante la trasmissione ‘Strada Facendo‘ in onda su Isoradio e condotta da Maurizio Costanzo con Carlotta Quadri”, ha sottolineato Laganà precisando che “dopo i comunicati Usigrai-Fnsi e Uilcom, che correttamente stigmatizzavano il comportamento adottato, è arrivata dal dottor Costanzo, in risposta anche una critica alla qualità tecnica della ripresa audio della trasmissione. Ho seguito tutti gli accadimenti e sono stato contattato dal dottor Costanzo che si è dichiarato molto dispiaciuto e mortificato per le parole usate nei confronti dell’ascoltatore e dei colleghi della Radiofonia”.

“In tempi e in un’azienda in cui non chiede mai scusa nessuno – ha fatto notare poi il consigliere – dove non si prendono mai le proprie responsabilità, debbo riconoscere a Maurizio Costanzo l’umiltà di antiche e nobili parole di scuse. Nella speranza che non si abbiano a ripetere simili ed incresciosi episodi faccio i migliori auguri per il programma a Maurizio Costanzo, Carlotta Quadri e a tutto il personale della Radio, spesso poco valorizzato, impegnato per la realizzazione di ‘Strada Facendo‘ in onda ogni lunedì e venerdì dalle 11 alla 12 sulle frequenze di Isoradio”.