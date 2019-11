“La marijuana è legale in Texas?“. Così ha chiesto il pilota della Ferrari Sebastian Vettel a un giornalista durante le prove libere di venerdì in vista del Gran Premio di F1 che si correrà oggi a Austin, negli Stati Uniti, denunciando di aver avvertito l’inequivocabile odore della marijuana sul circuito, in particolare all’altezza di alcune curve e anche nella corsia dei box.

“Sì, l’ho avvertito in macchina. Che follia!”, ha detto Vettel e con un sorriso ha rivelato che l’odore era stato particolarmente forte alle curve uno e undici. Il ferrarista quattro volte campione del mondo ha spiegato poi che solitamente all’interno di una monoposto si sentono solo gli odori della benzina o della gomma bruciata e quindi questa cosa per lui è stata una novità. Vettel non ha dato comunque troppa importanza al fatto ed ha preso la situazione con umorismo, insolito per lui: “È sempre divertente correre qui”, ha detto sorridendo.

Evidentemente, sebbene il possesso di marijuana in Texas non sia legale, ciò non ha ovviamente impedito ad alcuni fan di fumare una “canna” in alcune sezioni del circuito.