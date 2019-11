“Fa rabbrividire”. Non usa mezzi termini Elisabetta Gregoraci per commentare il nuovo flirt del suo ex marito, Flavio Briatore, la 20enne Benedetta Bosi, di 49 anni più giovane di lui. La showgirl si trova in California assieme al figlio Nathan Falco, avuto proprio da Briatore, e incalzata dalle domande dei suoi followers su Instagram si è lasciata andare dopo giorni di silenzio e ha detto la sua commentando lo scoop e gli scatti pubblicati dal settimanale “Chi“.

“Non è il problema avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì destabilizza”, le ha scritto un utente e lei ha replicato piccata: “Più che destabilizzare fa rabbrividire“. A una fan che invece ha accusato Briatore di aver “scombussolato gli equilibri di età tra uomo e donna”, la Gregoraci ha invece risposto: “Me lo auguro che se ne renda conto… Ma non ne sono sicura“. Poi, quando un altro utente le ha fatto notare che ha fatto bene a prendere le distanze dall’ex marito – “Hai fatto bene a dissociarti da tutto e a continuare per conto tuo, credo che tu abbia sopportato tanto in questi anni”, le ha scritto – lei ha confermato lapidaria: “Tanto“.

Insomma, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sembrano quanto mai distanti e le vacanze estive che hanno trascorso insieme con il figlio sembrano ormai un ricordo lontanissimo. Non resta che attendere se Briatore vorrà replicare alle dure parole della showgirl.