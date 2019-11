“I figli hanno chiesto a Silvio Berlusconi di mettere fine alla sua relazione con Francesca Pascale, perché giudicata ingombrante“. È l’indiscrezione-bomba lanciata da La Stampa che riaccende i riflettori dei gossip sul leader di Forza Italia e sulla sua compagna Francesca Pascale. Secondo quanto riferisce Ugo Magri, Marina, Piersilvio, Barbara, Eleonora e Luigi stanno facendo pressioni sul padre affinché chiuda la sua relazione con l’ex soubrette napoletana che, a loro dire, sottopone Silvio a un continuo stress con le sue scenate di gelosia, oltre ad obbligarlo a un’eccessiva presenza sui social.

Non una questione di ingerenza politica quindi, nonostante la Pascale sia sbarcata su Instagram solo un paio di settimane fa esordendo con dei post in difesa dei diritti Lgbtq, neppure di eredità o di salute, dal momento che – sempre secondo La Stampa – Berlusconi si lascia andare “troppo spesso” a “indigestioni di dolciumi e bollicine” quando va a trovare la fidanzata a Villa Maria, la sua residenza. Da parte sua, l’ex Cavaliere ha tenuto a smentire con forza quanto riferito: “Ancora una volta leggo con stupore sul quotidiano ‘La Stampa‘ di quest’oggi notizie del tutto inventate e del tutto infondate – ha scritto Berlusconi in un post su Facebook -. Ogni singola parola di questo ultimo articolo deve essere recisamente smentita. Come è naturale e come è ovvio, i miei figli non si sono mai permessi e mai si permetterebbero alcuna intromissione nella mia vita privata. Ogni ipotesi in tal senso è palesemente risibile – ha concluso l’ex presidente -. Il mio rapporto con Francesca Pascale continua da molti anni con immutato, reciproco affetto e senza gelosie“.

Eppure, a sostegno della sua tesi, la Stampa riporta due episodi significativi: uno è il fatto che il leader di Forza Italia abbia accettato di partecipare da solo al matrimonio della nipote Lucreza, l’altro, ancora più eclatante, è l’assenza della Pascale alla sua festa di compleanno, organizzata a Villa Gernetto.