Il settimanale Chi mostra in esclusiva le foto dalla ragazza in compagnia del manager: tra i due ci sono 49 anni di differenza.

“Ha 20 anni. Appena 20 anni. Meravigliosi 20 anni. È così giovane che potrebbe essere… ma no, non sua figlia. Piuttosto la figlia di una delle sue ex. Esclusi un paio di flirtini recenti (Taylor Mega e Vittoria Di Flavio), anche dell’ormai ex moglie Elisabetta Gregoraci. È vero, Eli avrebbe dovuto diventare madre a 19 anni (visto che ne ha 39). Comunque sarebbe stato possibile”. A chi si riferiscono queste parole lette proprio su “Chi”? Alla nuova presunta fidanzata di Flavio Briatore che sarebbe Benedetta Bosi, una 20enne che il manager avrebbe conosciuto non molto tempo fa. E il settimanale diretto da Alfonso Signorini posta anche diverse foto dei due insieme, a Malindi, dove appaiono molto affiatati. Benedetta studia giurisprudenza e sogna di diventare magistrato.