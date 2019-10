“Di Maio ha detto che vuole dare ai terremotati i soldi destinati a Radio Radicale? Non sono d’accordo e trovo immorale mettere in conflitto Radio Radicale, che svolge un servizio fondamentale per la nostra democrazia, e i terremotati, che vanno aiutati con quantità di risorse decisamente più rilevanti rispetto a quelle che assorbe Radio Radicale”. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato di LeU, Stefano Fassina, risponde al giornalista Lanfranco Palazzolo, che gli chiede un commento sulle dichiarazioni odierne del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio (“Dobbiamo sciogliere ancora alcune intese sulla manovra, tra queste quelle che riguarda Radio Radicale. Ci sono di nuovo 8 milioni all’anno per tre anni. Ma diamoli ai terremotati“).

Fassina sottolinea: “Il ministro Di Maio, ad esempio, può prendere le risorse da destinare ai terremotati, ridimensionando il programma sugli F35. Si tratterebbe di centinaia di milioni di euro, non qualche milione come quelli che preleverebbe su Radio Radicale. Il M5s, in ogni caso, in Commissione Bilancio alla Camera presenti un emendamento all’articolo di legge sulle risorse destinate a Radio Radicale e vedremo se avrà la maggioranza per farlo passare“.