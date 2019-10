Maurizio Crozza dedica il monologo di apertura di Fratelli Di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – alla manovra economica: “È tornato il limite di mille euro per l’uso del contante. Ma non subito… tra tre anni. Fino al 2021 sarà di 2mila euro e poi scenderà a mille ma solo nel 2022. È una misura omeopatica: lasciano il tempo agli evasori di abituarsi, di elaborare il lutto.”

Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/)