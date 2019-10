Nella capitale della regione dimostranti arrivati in 5 diversi cortei: 46 voli cancellati, bloccato il valico di La Jonquera con la Francia. Manifestazione in maggioranza pacifica, scontri in alcuni punti della città. Rinviato il 'Clasico' Barcellona-Real Madrid del 26 ottobre. L'ex presidente si costituisce e viene subito liberato

A Barcellona è guerriglia urbana, con lanci di oggetti di ogni genere, come transenne in metallo, cassonetti incendiati e trascinati in mezzo alla strada a fare da barricata e cariche della polizia in tenuta antisommossa che spara lacrimogeni e proiettili di gomma per disperdere i manifestanti violenti. Le violenze sono scoppiate in serata, al termine della manifestazione che ha portato oltre mezzo milione di persone in strada contro le condanne a 13 anni per Oriol Junqueras e a 100 anni complessivi di carcere per i leader secessionisti per il tentativo di secessione del 2017. Secondo la polizia municipale, alla protesta partecipano circa 525mila persone: 35 i feriti, tra cui anche un agente colpito da un sasso, e 10 gli arresti. Il corteo di oggi è l’apice di una settimana di mobilitazione cominciata lunedì, cioè il giorno stesso del pronunciamento della Corte. Nella capitale catalana sono giunte per l’occasione, dopo tre giorni di cammino, le ‘marce per la libertà’ partite da cinque diverse città della regione: Vic, Berga, Girona, Tarragona e Castelldefels. Barcellona, oltre 500mila persone in piazza: barricate e scontri con la polizia. Le immagini

Il risultato è stato una manifestazione dalle due facce. Una, quella maggioritaria, fatta da centinaia di migliaia di persone che hanno sfilato pacificamente nel centro della città, paralizzandone le attività. La fiumana di persone ha bloccato le principali vie d’accesso alla città: una ventina le strade off limits, tra le quali la principale arteria transfrontaliera che collega la regione autonoma con la Francia. Nel centro ci sono state anche stazioni della metropolitana chiuse mentre all’aeroporto sono saltati 57 voli.

L’altra caratterizzata dagli scontri con le forze dell’ordine. In Via Laietana, di fronte al quartier generale della polizia, riferisce El Pais, si sono verificate le violenze. Protagonisti un gruppo di giovani, soprattutto studenti.

Il sito web dello ‘Tsunami Democràtic‘, che i manifestanti userebbero per darsi appuntamento, è stato chiuso con l’ordinanza di un tribunale in seguito all’apertura di un’indagine per terrorismo, secondo quanto riporta Afp: una decisione di cui dà notizia El Pais e che ha provocato le proteste dei separatisti. Lo ‘Tsunami Democràtic‘ ha già annunciato di avere aperto un nuovo dominio e ha raccomandato di scaricare la sua app. Il Ministro delle Politiche Digitali e della Pubblica Amministrazione della Generalitat, Jordi Puigneró, ha espresso le sue critiche su Twitter: “La Spagna – ha scritto – ha chiuso nuovamente i siti web catalani per motivi politici. Europa, hai intenzione di fare qualcosa al riguardo?”.

“Questa settimana abbiamo assistito a episodi di violenza da parte di gruppi minoritari ma ben organizzati – aveva detto alla vigilia il ministro degli Interni spagnolo Fernando Grande-Marlaska in una conferenza stampa – Le loro azioni non resteranno impunite“. La polizia nazionale ha arrestato tre manifestanti, due dei quali minorenni, dopo aver disperso con delle cariche un gruppo che stava lanciando oggetti di ogni genere davanti al quartier generale della polizia della Catalogna.

Le proteste dei giorni scorsi hanno portato la Federazione calcistica spagnola a scegliere di rinviare il ‘Clasico’, la sfida tra Barcellona e Real Madrid che in Spagna è considerata la partita più importante dell’anno. Il match, valido per la decima giornata di campionato, era in programma alle ore 13 del prossimo 26 ottobre: troppo pericoloso giocare la partita a Barcellona nelle condizioni attuali, considerando peraltro che il club blaugrana è strenuo sostenitore della causa separatista. Non è stata ancora comunicata una nuova data. La Sagrada Familia ha annunciato la sospensione di tutte le visite. E la fabbrica Seat di Barcellona ha annunciato che fermerà la produzione per evitare disagi ai dipendenti che non avevano intenzione di aderire al maxi-sciopero.

Dal Belgio invece arriva la notizia che l’ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, si è consegnato alle autorità. Lo riporta La Vanguardia. In un comunicato, lo stesso Puigdemont ha spiegato che ha deciso di presentarsi volontariamente in relazione al nuovo ordine di cattura internazionale della Corte suprema spagnola. “Il presidente, accompagnato dai suoi avvocati, è comparso, volontariamente, davanti alle autorità belghe in relazione all’Ordine di cattura e consegna europeo”, ha spiegato l’ufficio di Puigdemont in un comunicato. “Il 130mo presidente della Generalitat in esilio sta seguendo tutti i passi ufficiali che accompagnano questo procedimento. Ha respinto la notifica e si è opposto alla consegna in Spagna“. Poco dopo Puigdemont è stato rilasciato, come ha spiegato lui stesso incontrando i media. “Sono stato rilasciato senza cauzione, resto a disposizione della giustizia belga. Non lascerò il Paese“, ha detto il leader catalano, secondo La Vanguardia.

Intanto, la guerriglia urbana scatenata nelle strade delle principali città catalane ha fatto scattare un’indagine delle autorità spagnola sull’app Tsunami Democratic che i manifestanti userebbero per darsi appuntamento. Contro le violenze ha parlato il presidente della Generalitat condannando “qualsiasi atto di vandalismo“. “Non possiamo permettere che un gruppo di infiltrati danneggi l’immagine dell’indipendentismo”, ha detto il presidente Quim Torra attribuendo così la responsabilità delle violenze a gruppi estranei. Per il premier spagnolo Pedro Sanchez si tratta invece di “giovani catalani coordinati”. “Torra deve decidere se vuole essere il presidente dei catalani o un attivista”, ha incalzato Grande-Marlaska. Il leader della Catalogna da parte sua è tornato a parlare di un nuovo referendum promettendo di tornare al voto per decidere la separazione da Madrid entro due anni.