È lui o non è lui? Certo che è lui. Joe Bastianich da ragazzo era identico a Matteo Renzi (da ragazzo o da adulto fate voi). Ci scherza su Fiorello sul suo profilo Twitter postando una foto in cui lo chef Joe è abbracciato a papà Felice e mamma Lidia. “Incredibile! Joe Bastianich da giovane era Matteo Renzi! Fratello segreto?1? Separati dalla nascita?? Renzi ha il DNA del ristoratore??”, scrive Fiorello suscitando grande ilarità tra i suoi follower. Solo che qualche dubbio sulla quella foto malandrina postata da Fiore viene.

Escludendo ritocchi con FaceApp e collocando temporalmente lo scatto nei primi anni Ottanta, quando Joe era adolescente, mentre i tratti somatici di Felice e Lidia sembrano gli stessi, le differenze con il vero Bastianich “sì, chef” paiono parecchie a partire dal bel ciuffo di capelli fluente e scuro che cade sulla sua fronte. Invece niente, Joe aveva un gran bel ciuffo da ragazzo e Fiore ha ragione. La foto arriva dal profilo Facebook di Bastianich che l’ha pubblicata qualche giorno fa dopo averla pubblicata per la prima volta nel 2017 con la didascalia “mamma e papà, 1982”. E anche all’epoca ai feroci e rapidi commentatori social non era sfuggita la somiglianza con l’ex premier. Tanto che sotto il tweet di Fiorello c’è chi lo critica per non aver ritwittato l’originale di due anni fa o anche solo un altro tweet contenente lo scatto che ha fatto il giro del web e che vede ancora Bastianich con ciuffo, a figura intera, giacca e cravatta, ancor più somigliante a Renzi.

Incredibile! @Jbastianich da giovane era @matteorenzi ! Fratello segreto?!? Separati dalla nascita?? Renzi ha il DNA del ristoratore?? pic.twitter.com/fsTiCjQ1HI — Rosario Fiorello (@Fiorello) 6 ottobre 2019