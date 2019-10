“Voglio raccontarvi questo spezzone di vita quotidiana e di grandissima cultura. Ero in Piazza di Spagna, avevo una camicia crop top ed un poliziotto ha ritenuto necessario commentare il mio outfit con il suo collega utilizzando testuali parole ‘Guarda come c*zzo è vestito questo’. Allora li ho guardati in maniera poco simpatica e i due si sono permessi anche di alzare la voce”. A raccontarlo è Damiano dei Maneskin che nelle sue storie su Instagram ha voluto condividere con i suoi fan quanto successogli a Roma.

“Cammino, vado un po’ più avanti e lo stesso commento l’ha fatto una ragazza inglese, quindi questa mentalità è radicata in tutto il mondo – ha proseguito il cantante sfogandosi -. Volevo solo condividere la mia immensa tristezza, la mia immensa delusione. Spero che le mogli di questi poliziotti o i loro figli siano nostri fan, spero che mi vedano perché voglio che si sappia che più noi (parlo a nome dei miei compagni) riceveremo questi commenti più aumenterà il trucco sulle nostre facce, lo smalto sulle nostre mani e più i nostri vestiti saranno stretti ed effeminati per come intendete voi. Volevo solo consigliarvi di aprire la mente e fare entrare un po’ d’aria e così togliete un po’ di schifo. Mi sembrava necessario fare queste storie”, ha concluso il leader dei Maneskin profondamente rammaricato.