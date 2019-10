"Per farle piacere dovrei venire qui e dire: ‘Sì, è vero mi mena tutti i giorni', ma non è così. Io non sapevo che i giornali potessero pubblicare notizie senza prove. Non comprerò più un giornale, non mi fiderò più", ha detto la giovane a Barbara D'Urso

La figlia di Eva Henger, Mercedesz, è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, nella puntata di domenica 6 ottobre, per difendersi dalle accuse mosse dalla madre. La modella sostiene infatti che la ragazza sia succube del fidanzato Lucas Peracchi. Mercedesz è entrata in studio visibilmente agitata e con le lacrime agli occhi e il corpo scosso da tremori, ha confessato di non sentirsi bene: “Sto avendo un attacco di panico, mi guardano tutti“. Allora Barbara D’Urso, preoccupata, si è avvicinata a lei per cercare di tranquillizzarla: “Non tremare. Se vuoi parlo di altro e poi torno da te più tardi. Dimmi tu”.

La giovane si è subito calmata e si è detta pronta a raccontare la sua verità: “Sono venuta qui per chiarire, non per insultare mia madre. Non ho intenzione di abbassarmi a un tale livello – ha esordito -. Come sai l’ho sempre difesa, anche quando non ero d’accordo con lei. Sono venuta qui, ho litigato e l’ho difesa a spada tratta. Non ho intenzione di iniziare a insultarla adesso anche se sono arrabbiatissima. Ho sentito cose che non sono mai successe. Ci sono delle mezze verità buttate dentro come in tutte le bugie. Lucas non mi mena, chi lo conosce lo sa benissimo. Secondo te, io rimango con una persona che mi mette le mani addosso? Che mi mena? Ormai tutti pensano che io sia plagiata, sottomessa”, ha spiegato.

Barbara D’Urso, allora, le ha fatto sapere di avere i messaggi che Mercedesz Henger e la madre Eva si sono scambiate, precisando però di non volerne rivelare al momento il contenuto. La Henger ha replicato quindi che si possono prendere dei messaggi e leggerli fuori dal loro contesto per avvalorare la propria tesi: “Il fatto che io e Lucas abbiamo litigato svariate volte lo sanno tutti. Siamo persone molto social. Io posso anche prenderti degli sms fuori contesto di mia madre con Massimiliano (Caroletti, ndr) e basandomi su quello, ti dico che stanno divorziando. Magari tu mi credi e invece sono sms dettati dalla rabbia. Mia madre sa tutti i cavoli miei, è mia madre. Anch’io li so su di lei, ma non vengo qui a minacciarla di dire tutto. Per farle piacere dovrei venire qui e dire: ‘Sì, è vero mi mena tutti i giorni’, ma non è così. Io non sapevo che i giornali potessero pubblicare notizie senza prove. Non comprerò più un giornale, non mi fiderò più”.

“L’unica cosa che dirò di mia madre è che il giorno del mio compleanno, ero in Puglia lei in Ungheria. Mi chiama e mi chiede: ‘Perché prima non mi hai risposto? Perché Lucas non te lo permette?’. Ma non era vero. L’ha detto più volte e poi buttava in mezzo: ‘Non so se ce la faccio a stare zitta’. Nella mia breve carriera televisiva non ho fatto altro che difenderla ed elogiarla. Vuole farmi passare per una che sta a casa, con la bava alla bocca, incapace di intendere e di volere. La gente ci urla dietro per strada. Lucas ha anche chiesto scusa per delle uscite infelici, ma sono state dette cose da tutte e due le parti”, ha concluso la giovane.