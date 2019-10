Una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 è stata registrata nella zona dei Campi Flegrei. È stata avvertita a Pozzuoli, ma anche, come scrive il Mattino, in quartieri di Napoli come Fuorigrotta e Bagnoli.



La scossa, alle ore 7.08, è stata registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano con magnitudo 2.2 della scala Ritcher e con epicentro nella zona dei Pisciarelli a una profondità di circa 2 chilometri. "È un evento sismico che rientra nella dinamica di allerta gialla della caldera dei Campi Flegrei – ha dichiarato a Il Mattino Francesca Bianco, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano – Il fatto che sia stata percepita per più secondi è direttamente collegata a una magnitudo più forte rispetto agli ultimi eventi tellurici che si sono verificati negli ultimi mesi. I Campi Flegrei sono tenuti costantemente sotto controllo dai nostri sistemi di monitoraggio, perciò, non c'è nulla di cui allarmarsi".