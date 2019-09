È quanto emerge dal sondaggio di Index Research condotto per la trasmissione Piazza Pulita di Corrado Formigli, in onda su La7. Altro dato: secondo il 58% degli intervistati l'ex Rottamatore ha fatto male a lasciare il Partito democratico

Dalle elezioni Europee a oggi la Lega di Matteo Salvini resta di gran lunga il primo partito con il 33% dei consensi, ma perde 1,3 punti percentuali. È quanto emerge dal sondaggio di Index Research condotto per la trasmissione Piazza Pulita di Corrado Formigli, in onda su La7. Secondo la rilevazione, anche il Partito democratico dalle europee al 19 settembre è in calo, passando dal 22,7% di fine maggio al 20,5% di questi giorni. Meno 2,2 punti percentuali, quindi, che è un risultato contrario a quello del Movimento 5 Stelle, cresciuto del 2,7%, ovvero dal 17,1% al 19,8%. Il sondaggio di Index Research, inoltre, ha evidenziato anche il sorpasso di Fratelli d’Italia su Forza Italia. Il partito di Giorgia Meloni infatti è al 7% rispetto al 6% racimolato da Silvio Berlusconi. Novità della rilevazione è il dato legato ad Italia Viva, la nuova formazione politica di Matteo Renzi, che secondo i dati è al 3,5%. Per il totale campione intervistato, però, l’ex segretario del Pd ha sbagliato a lasciare il partito. Alla domanda “secondo lei Matteo Renzi ha fatto bene o no a lasciare il Pd?”, il 58,1% ha risposto No, il 38,5% ha scelto l’opzione ‘ha fatto bene’ e non si è espresso il 3,4% del campione. Il sondaggio è stato realizzato tra il 17 e il 18 settembre.