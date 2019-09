Battute sui siciliani, sul caldo africano e allusioni pesanti su una ventitreenne palermitana nata da genitori del Ghana. Dopo aver sentito pronunciare queste frasi da uno dei suoi ospiti, la titolare di un bed and breakfast di Palermo non ci ha pensato due volte e ha messo alla porta un settantenne di Milano. “Ho sopportato qualche minuto, poi ho deciso di intervenire – ha raccontato all’Ansa Emiliano Nania marito della titolare del b&b ‘La terrazza sul centro’ – La ragazza è una collaboratrice bravissima del b&b e merita rispetto”.

Il turista milanese avrebbe dovuto soggiornare presso la sua struttura ancora un giorno, ma è stato invitato a fare le valigie: “Caro ospite ignorante – si legge sulla pagina Facebook del b&b – per noi nascere a Palermo è sufficiente per essere italiani e se per te i siciliani non lo sono, stai serenamente a casa tua. Se pensi che il ‘vero italiano’ sia un essere superiore, noi tutti siamo più italiani di te! Felice di averti, con il sorriso, sbattuto la porta in faccia perché qui è casa mia e non diamo il benvenuto a chi non lo merita. W il mondo a colori”.