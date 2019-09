Giovanni Toti sta bene. A Cernobbio per partecipare al Forum Ambrosetti, il presidente della Regione Liguria ostenta serenità nonostante la rocambolesca uscita di Matteo Salvini dal governo proprio mentre lui lasciava Silvio Berlusconi e Forza Italia. “Solo? Ma io non volevo stare al governo coi grillini, per me non cambia nulla”. E sui progetti per il centrodestra aggiunge: “Avremo più tempo per organizzarci, senza vecchi schemi ma anche senza fare flessioni e mostrare i muscoli”. A chi gli fa notare che ad allearsi con la Lega si rischia di veder salire lo spread, Toti replica: “Si può essere sovranisti ed europeisti. Guardate Merkel e Macron“. Ma nella ricetta ci mette anche un consiglio a Salvini: “Meglio essere aperti e accettare i contributi di tutti”.

