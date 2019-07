“Da quando sono arrivata i napoletani sono disgustosi nei miei confronti. Mi dicono che sono brutta e che sono al massimo la sorella di Kevin, non la fidanzata”. Non usa mezzi termini Ashley Rose, la fidanzata del calciatore del Napoli Kevin Malcuit, per esprimere tutta la sua delusione per l’accoglienza che ha avuto nel capoluogo campano da quando è arrivata. La ragazza ha pubblicato su Instagram un lungo sfogo, in cui ha voluto raccontare i commenti che le sono stati rivolti dalla gente, accusando i tifosi napoletani di essere razzisti.

“Mi dicono che mi devo mettere a dieta – scrive Ashley -. Mi avevano avvertito. Nono sono la ‘donna del calciatore’ ideale qui. Mi piacciono le mie forme, amo la mia pelle e i miei capelli e quando vedo i vostri commenti mi sento ancora più bella di tutti voi. Mi è stato detto prima di venire qui che i napoletani avevano la reputazione di essere razzisti ma non volevo crederci. Invece è molto vero (non tutti per fortuna)”.

Subito sono arrivate le scuse del Napoli calcio, che su Twitter ha pubblicato un post di sostegno ad Ashley in cui difende anche la parte non razzista del tifo napoletano: “I napoletani non sono razzisti. Ma ci possono certamente essere degli imbecilli che lo sono. E noi li condanniamo con fermezza. Scusaci”