Era il 1983 quando con “Sarà quel che sarà” vinceva il Festival di Sanremo, Tiziana Rivale viveva gli anni più importanti della sua carriera e superava quell’anno anche “Vita spericolata” di Vasco Rossi. Letizia Oliva, questo il suo vero nome, dopo anni di assenza, si prepara a tornare in tv come concorrente a Tale e Quale Show. Nome ufficializzato da Carlo Conti alla presentazione dei palinsesti Rai e che era già circolato nei mesi scorsi per Ora o mai più: “Non ho bisogno di fare marchette, mi piacerebbe che la televisione italiana si ricordasse di me per il mestiere di cantante”, aveva detto la Rivale a Tvblog.

La cantante di Formia, classe 1960, accetterà invece i travestimenti più bizzarri tipici dello show di Rai1, la sua partecipazione sta però già facendo discutere. Tutta colpa dei suoi numerosi commenti sui social su temi piuttosto delicati, su Twitter infatti non si contano le persone che fanno sapere di essere stati “bloccati.” Le nozze di Tiziano Ferro con Victor Allen attirano la sua attenzione, in riferimento alla volontà dell’artista di Latina di avere figli cinguetta: “I figli vengono partoriti dalle donne, da quanto è nata la vita sul pianeta”, richiamando un commento che parlava di maternità surrogata, una specifica non fornita però dal cantante.

I figli vengono partoriti dalle donne, da quando è nata la vita sul pianeta…..

Ergo…… ???????? https://t.co/AKVJ68oPtk — Tiziana Rivale (@TizianaRivale) July 16, 2019

La Rivale rincara la dose lanciandosi in una strana associazione con i fatti di Bibbiano: “Potrebbero adottare un bimbo all’orfanotrofio, non di certo toglierlo a famiglie sane come hanno fatto gli assistenti ‘asociali’ a Bibbiano”. Non si ferma qui, commenta il bacio della sindaca di Chicago con la sua compagna durante i festeggiamenti per l’elezione: “Dovrebbero baciarsi a casa propria, non importa se siano gay o meno.” La cantante non risparmia nemmeno i partigiani: “Hanno fatto più danni della guerra stessa”, ha scritto sotto un post dell’ANPI di Brescia.

They should kiss at home, nobody cares if they're gay or not ???? — Tiziana Rivale (@TizianaRivale) May 19, 2019

Così non manca un fotomontaggio di lei in compagnia di Putin e in tanti la definiscono “sovranista”. Al momento nessun commento è giunto dall’azienda di Viale Mazzini, nei mesi scorsi per dichiarazioni piuttosto forti Eleonora Brigliadori fu esclusa da Pechino Express. La rete consiglierà alla Rivale una comunicazione più soft? Intanto lei ufficializza la sua presenza postando una foto in cui Carlo Conti è irriconoscibile.